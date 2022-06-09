"Нельзя называть это "сдались в плен" - источник в разведке рассказал, как защитники Мариуполя покидали Азовсталь
О защитниках Азовстали так говорить нечестно
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Защитники Мариуполя, которые вышли с территории завода Азовсталь, не сдались в плен и не сложили оружие перед российскими оккупантами, сообщает Украинская правда.
Источник издания в украинской разведке подчеркнул, что вышедших с Азовстали нельзя называть военнопленными.
"Категорически нельзя называть это "сдались в плен“. Морпехи с меткомбината Ильича — они сдались в плен. Но о защитниках Азовстали так говорить нечестно. Во-первых, они не сложили оружие перед россиянами. Все бойцы из Азовстали сдали оружие своим офицерам, перед выходом отдавали оружие командиру, он пожимал им руку, благодарил за службу, извинялся за то, что не победили, и тогда только бойцы шли к россиянам", — сказал собеседник УП.
Главным условием украинской стороны было то, чтобы за защитников Азовстали несло ответственность Главное разведывательное управление РФ — так военные получали шанс на соблюдение в отношении них Женевской конвенции, доступ международных организаций и т. д.
"Морпехи, сдавшиеся "ДНР“, сидят в колониях, куда никого не пускают. Что там с ними происходит, страшно даже представить. И в отличие от пленных морпехов, о которых никто ничего не знает, у нас есть полный список людей, которые вышли с Азовстали», заверенный российским генералом", — объяснил источник в украинской разведке.
Напомним, что 16 мая полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.
По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр,
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.
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