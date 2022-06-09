На фоне учений НАТО Россия начала свои учения в Балтийском море

Россия начала учения в Балтийском море. Там как раз свои учения проводят страны НАТО. Об этом пишет ТАСС.

К учениям привлекли около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

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"В соответствии с планом подготовки сил (войск) Балтийского флота (БФ) на 2022 год в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовало оперативное учение с группировками флота", - говорится в сообщении российского флота

Как уточняют в МО РФ, военнослужащие Балтийского флота будут якобы выполнять учебные задачи по "по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота"..

Отмечается, что учения продлятся до 19 июня.