На фоне учений НАТО Россия начала свои учения в Балтийском море
Вывели в море весь Балтийский флот
фото из свободных источников
Россия начала учения в Балтийском море. Там как раз свои учения проводят страны НАТО. Об этом пишет ТАСС.
К учениям привлекли около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.
"В соответствии с планом подготовки сил (войск) Балтийского флота (БФ) на 2022 год в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовало оперативное учение с группировками флота", - говорится в сообщении российского флота
Как уточняют в МО РФ, военнослужащие Балтийского флота будут якобы выполнять учебные задачи по "по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота"..
Отмечается, что учения продлятся до 19 июня.
Популярное сейчас
- Украина U21 - Франция U21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2023
- СМИ: Четыре клуба УПЛ против того, чтобы еврокубковые представители играли вне Украины
- Официально. Ливерпуль покидает четыре футболиста, включая Ориги
- Красивое. Полет башни русского танка после прямого попадания из британской гаубицы М777 - ВИДЕО
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
Новости по теме
- 23:50 Украинские "Визового режима еще нет". Данилов объяснил, как русская пропагандистка Овсянниковой попала в Украину
- 23:12 Украинские 8 июня на Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага и уничтожили 9 единиц вражеской техники
- 22:53 Украинские Зеленский призвал ІТ-компании переносить свои штаб-квартиры в Украину