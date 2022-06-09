В Киеве планируют создать военное кладбище для павших на войне защитников
С такой инициативой выступил мэр столицы Виталий Кличко
Getty Images/Global Images Ukraine
Горсовет Киева обратится к правительству относительно создания в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Обустроить такое кладбище предлагают рядом с урочищем Бабий Яр, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета.
"Украина переживает сегодня большую трагедию и проходит через большие испытания - наши воины, патриоты, герои украинской нации гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность - почтить их подвиг и память о героях. Поэтому мы предлагаем и Киевсовет, уверен, обратится к правительству о создании в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом в нашей истории месте – рядом с урочищем Бабий Яр", - сказал Кличко.
По его словам, городские власти готовы взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища.
"Но необходима также поддержка на национальном уровне в вопросах документального сопровождения, возможно даже принятие отдельного закона Украины по этому вопросу. Убежден, что Киев должен реализовать этот проект совместно с государством", - добавил Кличко.
Отметим, что старое военное кладбище в Киеве, где похоронены участники Второй мировой войны, находится на Дорогожичах близ киевской телебашни, которая в марте потерпела ракетный удар российских войск.
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