Так называемый "суд ДНР" вынес смертный приговор трем иностранцам, воевавшим на стороне Украины

Так называемый суд террорестического образования "ДНР" приговорил к смертной казни двоих британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, которые воевали на стороне Украины и попали в плен к боевикам.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Боевики обвиняли их в "наёмничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР", - сообщили так называемые судьи.

Отмечается, что у иностранцев будет месяц на апелляцию.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме".

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин попали в плен в Мариуполе в середине апреля. Марокканец Брагим Саадун 12 марта - в Волновахе.