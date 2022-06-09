  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Так называемый "суд ДНР" вынес смертный приговор трем иностранцам, воевавшим на стороне Украины
В тренде

Так называемый "суд ДНР" вынес смертный приговор трем иностранцам, воевавшим на стороне Украины

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Два британца и один марокканец попали в плен к террористам

Так называемый "суд ДНР" вынес смертный приговор трем иностранцам, воевавшим на стороне Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Так называемый суд террорестического образования "ДНР" приговорил к смертной казни двоих британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, которые воевали на стороне Украины и попали в плен к боевикам.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Читайте такжеЧетыре жителя ОРДО, воевавшие на стороне оккупантов, получили по 15 лет тюрьмы

Боевики обвиняли их в "наёмничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР", - сообщили так называемые судьи.

Отмечается, что у иностранцев будет месяц на апелляцию.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме".

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин попали в плен в Мариуполе в середине апреля. Марокканец Брагим Саадун 12 марта - в Волновахе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
09.06.2022 в 20:59
Джонсон проведи спецоперацію в денере ленере-там англійців вбивають
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
09.06.2022 в 18:46
Решение для торга. Если эти идиоты откроют ящик Пандоры, что всех лнр-днр цев ждет незавидная участь.
Ответить
+3
-2
Андрей (Odessa)
09.06.2022 в 23:24
И тут два минуса. Два голоса за смерть украинцев и уничтожение Украины. Давно пора по айпи таких банить.
Ответить
0
0
Андрей (Odessa)
09.06.2022 в 18:38
Добровольці не наёмники, а такие же комбатанты. Следует всех "шахтёров и трактористов" ДНР-ЛНР так же приравнять к наёмникам, тогда пыл поубавится.
Ответить
0
-2
Андрей (Odessa)
09.06.2022 в 23:22
О, два ДНР-овца на сайте. Админ, будем банить коллаборантов когда-то?
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
09.06.2022 в 18:21
Думаю их не должны казнить, иначе их после этого приравняют к Игил. И что они такого сделали чтобы их казнили? По такой логике всех подряд пленных должны казнить, это все показуха скорее всего.
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде