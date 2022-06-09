Так называемый "суд ДНР" вынес смертный приговор трем иностранцам, воевавшим на стороне Украины
Два британца и один марокканец попали в плен к террористам
фото из свободных источников
Так называемый суд террорестического образования "ДНР" приговорил к смертной казни двоих британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, которые воевали на стороне Украины и попали в плен к боевикам.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.
Боевики обвиняли их в "наёмничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР", - сообщили так называемые судьи.
Отмечается, что у иностранцев будет месяц на апелляцию.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме".
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин попали в плен в Мариуполе в середине апреля. Марокканец Брагим Саадун 12 марта - в Волновахе.
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