Президент России Владимир Путин решил, что на его долю выпала судьба "возвращать и укреплять территории".

О таком контексте Путин заявил после посещения выставки "Петр I. Рождение империи", которого цитируют кремлевские СМИ.

"Казалось бы, воевал Петр I со Швецией, что-то отрывал... Ничего не отрывал. Он возвращал... То же самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал их, укреплял, вот что делал.

На нашу судьбу тоже пришлось возвращать и укреплять. Если мы исходим из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, стоящих перед нами…

Россия не будет наступать на те же грабли, что и в СССР, ее экономика останется открытой", - сказал путин, более известный в мире, как ху@ло.