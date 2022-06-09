"Возвращать и укреплять": путин на примере Петра I объяснил нападение на Украину - ВИДЕО
ху@ло снова возомнил себя историком
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Президент России Владимир Путин решил, что на его долю выпала судьба "возвращать и укреплять территории".
О таком контексте Путин заявил после посещения выставки "Петр I. Рождение империи", которого цитируют кремлевские СМИ.
"Казалось бы, воевал Петр I со Швецией, что-то отрывал... Ничего не отрывал. Он возвращал... То же самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал их, укреплял, вот что делал.
На нашу судьбу тоже пришлось возвращать и укреплять. Если мы исходим из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, стоящих перед нами…
Россия не будет наступать на те же грабли, что и в СССР, ее экономика останется открытой", - сказал путин, более известный в мире, как ху@ло.
Также по словам диктатора, "Россию невозможно обнести забором".
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