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"Возвращать и укреплять": путин на примере Петра I объяснил нападение на Украину - ВИДЕО

Общие новости
(2 голосов)

ху@ло снова возомнил себя историком

"Возвращать и укреплять": путин на примере Петра I объяснил нападение на Украину - ВИДЕО

Getty Images

Новина українською

Президент России Владимир Путин решил, что на его долю выпала судьба "возвращать и укреплять территории".

О таком контексте Путин заявил после посещения выставки "Петр I. Рождение империи", которого цитируют кремлевские СМИ.

"Казалось бы, воевал Петр I со Швецией, что-то отрывал... Ничего не отрывал. Он возвращал... То же самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал их, укреплял, вот что делал.

На нашу судьбу тоже пришлось возвращать и укреплять. Если мы исходим из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, стоящих перед нами…

Россия не будет наступать на те же грабли, что и в СССР, ее экономика останется открытой", - сказал путин, более известный в мире, как ху@ло.

Также по словам диктатора, "Россию невозможно обнести забором".

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (3)
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Андрей (Odessa)
09.06.2022 в 23:57
Забором дорого. Дешевле и проще дихлофосом. И не только вдоль границ, но и поглубже.
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Antropofag (Misto Leva)
09.06.2022 в 23:06
В історії ти залишишся, як Хуйло і нічого це вже не змінить. Хуйло, яке розвалило рф.
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ding31
09.06.2022 в 19:43
Путин верни Аляску...Сам процесс возврата тебе понравится))
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