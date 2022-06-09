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Зеленский ввел санкции против путина

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А также в отношении еще ряда российских должностных лиц

Зеленский ввел санкции против путина

Getty Images

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда высшего руководства России, в том числе против президента РФ Владимира Путина.

Ограничительные меры также введены против пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, первого зампреда правительства Андрея Белоусова и зампреда правительства Татьяны Голиковой.

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Всего в списке более 260 россиян и 236 предприятий.

Согласно документу, санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают:

  • блокирование активов и имущества;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространства;
  • запрет на сделки по ценным бумагам;
  • отказ в предоставлении виз;
  • лишение государственных наград Украины и т. д.

Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Владимир Зеленский
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