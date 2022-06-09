На киевских вокзалах установили "рамки" и металлоискатели, пассажиров просят приходить заранее
Ради безопасность во время войны
Укрзализниця
На Центральном и Южном железнодорожных вокзалах Киева установили металлоискатели и рентгенотелевизионные интроскопы для проверки содержания багажа пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализниці".
"На вокзале установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя ("рамка"), 4 рентгено-телевизионных интроскопа, ручных металлодетекторов, мобильную рентгено-телевизионную установку", - сказано в заявлении.
Также в "Укрзализниці" предупредили, что в связи с усиленным контролем пассажирам рекомендуется прибывать на вокзал за 30-40 минут до рейса, что позволит спокойно "пройти контроль, зайти на вокзал, выпить кофе или чай, сесть в поезд и уехать".
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