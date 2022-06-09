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Депутат-взяточник из Слуги народа предлагает лишать гражданства за госизмену

Общие новости
(2 голосов)

Сергей Кузьминых в последнее время развил бурную деятельность

Депутат-взяточник из Слуги народа предлагает лишать гражданства за госизмену

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Верховную Раду поступил законопроект, которым предлагается лишать гражданства Украины за государственную измену.

Законопроектом №7452 от 9 июня предлагается внести соответствующие изменения в статью 111 Уголовного кодекса Украины.

Автором документа является народный депутат Сергей Кузьминых. Сейчас он передан на рассмотрение руководству парламента.

На момент выхода новости текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

Интересно, что Кузьминых (на тот момент депутат от Слуги народа), который является автором законопроекта, 28 января 2022 задержали при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

16 мая состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда Украины по делу Кузьминых. Обвиняемый назвал себя "коммуникатором", но не преступником.

19 мая суд избрал для депутата меру пресечения в виде залога в размере 49,6 тыс. гривен.

Недавно Кузьминых также выдвинул инициативу о переименовании улиц на Житомирщине в честь Зеленского.

Депутат-взяточник из Слуги народа предлагает лишать гражданства за госизмену - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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aleks68
09.06.2022 в 20:53
пусть снбо ,а затем суд запретят партию "слуга народа"как пророссийскую.также как и опзж.
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+1
0
Romanik2806 (Киев)
09.06.2022 в 22:29
Ну тоді хай не забудуть про засновника "Партії Регіонів", саме з цієї партії все почалось. Нагадать хто був засновником?
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0
0

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