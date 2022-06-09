Депутат-взяточник из Слуги народа предлагает лишать гражданства за госизмену

В Верховную Раду поступил законопроект, которым предлагается лишать гражданства Украины за государственную измену.

Законопроектом №7452 от 9 июня предлагается внести соответствующие изменения в статью 111 Уголовного кодекса Украины.

Автором документа является народный депутат Сергей Кузьминых. Сейчас он передан на рассмотрение руководству парламента.

На момент выхода новости текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

Интересно, что Кузьминых (на тот момент депутат от Слуги народа), который является автором законопроекта, 28 января 2022 задержали при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

16 мая состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда Украины по делу Кузьминых. Обвиняемый назвал себя "коммуникатором", но не преступником.

19 мая суд избрал для депутата меру пресечения в виде залога в размере 49,6 тыс. гривен.