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СМИ: Кремль хочет объединить оккупированные территории в отдельный федеральный округ

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Россия готовит объединение всех оккупированных украинских территорий

СМИ: Кремль хочет объединить оккупированные территории в отдельный федеральный округ

фото из свободных источников

Новина українською

Россия готовит объединение оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также сепаратистские так называемые "ДНР" и "ЛНР" в отдельный федеральный округ РФ.

Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на собеседников из администрации президента РФ.

"Округ должен появиться после того, как на этих территориях состоятся "референдумы" о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", - заявил источник.

По информации собеседников издания, созданием округа занимается заместитель руководителя департамента администрации президента РФ по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он уже занимался вопросами оккупированного Россией Донбасса в 2014 году - тогда он занимал должность заместителя председателя управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.

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По информации издания, в Кремле сейчас обсуждаются две даты проведения псевдо "референдумов". Первая - "в середине июля, если ситуация на фронте позволит". И вторая, "более реальная" - 11 сентября, в единый день голосования в России (в этот же день пройдут губернаторские выборы).

Несколько политтехнологов, с которыми на условиях анонимности поговорило издание, рассказали, что уже получали предложения поработать "политруками" на украинских территориях. Им предлагались должности заместителей городов.

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В статье: война с Россией
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