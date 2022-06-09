Генштаб: Враг безуспешно продолжает штурмовать Северодонецк, частично продвинулся в районе Камышевахи
Сводка по фронтам по состоянию на вечер 9 июня
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 9 июня.
Идут сто шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Для предотвращения разоблачения позиций и мест размещения военной техники местному населению запрещено посещение лесов.
Активизирован процесс формирования так называемого народного ополчения республики Беларусь. В военных комиссариатах проводится собрание с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений.
На Сиверском направлении продолжаются обстрелы из стрелкового оружия и минометов в приграничных районах. Враг ведет воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов.
На Харьковском направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения наших войск с целью недопущения их продвижения вглубь временно захваченной территории.
На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал, пытается закрепиться на достигнутых рубежах. Совершал артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.
В районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Потери противника уточняются.
На Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют, боевые действия продолжаются.
На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм.
Враг имеет частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.
На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти.
На Лиманском направлении противник активных наступательных действий не совершал.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка изменений не претерпела.
На Южнобужском направлении подразделения врага под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонительных рубежей - оборудуют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника, устойчиво держат оборону по всем направлениям. На некоторых участках ведут наступательные действия.
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