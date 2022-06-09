Зеленский: Мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе
Украина выстояла против сверхмощного удара
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Украина выстояла после сверхмощного удара войск РФ и победит в этой войне.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме.
"Война продолжается. Но мы выстояли против сверхмощного удара. Мы защищаем нашу территорию.
И мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим в этой войне", – отметил глава государства.
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Комментарии (5)
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Будєм разбіратся (Київ)
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