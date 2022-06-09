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Зеленский: Мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе

Общие новости
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(2 голосов)

Украина выстояла против сверхмощного удара

Зеленский: Мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе

facebook.com/zelenskiy.official

Новина українською

Украина выстояла после сверхмощного удара войск РФ и победит в этой войне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме.

"Война продолжается. Но мы выстояли против сверхмощного удара. Мы защищаем нашу территорию.

И мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе. Мы победим в этой войне", – отметил глава государства.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (5)
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Будєм разбіратся (Київ)
09.06.2022 в 23:32
Вова, ї**ш їх б***ть. А ми тобі будем помагать.
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0
0
Footballers (Умань)
09.06.2022 в 22:33
600 пораненими і близько 100 вбитих це офіційні середні втрати за добу.Оскільки вони явно занижені-значить близько 1000
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+1
0
Footballers (Умань)
09.06.2022 в 21:43
Ми виграли окрему битву,а не війну.По 1000 наших вибувають щодня з строю вбитими і пораненими.А орків багато і їх ніхто не рахує-покладуть хоч мільйон-баби наражают.
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+1
0
Romanik2806 (Киев)
09.06.2022 в 22:22
Отак брякнув цифру. Ти хотя б десь дані провіряв би)
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+1
0
chakvoron (Хоростків)
09.06.2022 в 21:40
Головне питання якою ціною і коли....Війні ще не видно кінця краю...
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+2
0

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