  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Так называемый "судебный процесс" над иностранными воинами ВСУ в Донецке ничтожен - МИД
В тренде

Так называемый "судебный процесс" над иностранными воинами ВСУ в Донецке ничтожен - МИД

Общие новости
(1 голосов)

Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими

Так называемый "судебный процесс" над иностранными воинами ВСУ в Донецке ничтожен - МИД

фото из свободных источников

Новина українською

Так называемый "судебный процесс" над военнослужащими Вооруженных сил Украины на оккупированных украинских территориях ничтожен, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Т.н. "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях ничтожен. Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников Украины", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он подчеркнул, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими ВСУ.

"Согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов. Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать по отношению к ним насилие, запугивать или негуманно вести себя", - указал спикер МИД.

Как сообщалось, так называемый суд в Донецке приговорил к смертной казни воевавших на стороне Украины иностранных добровольцев – марокканца и двоих британцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде