Так называемый "судебный процесс" над иностранными воинами ВСУ в Донецке ничтожен - МИД
Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими
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Так называемый "судебный процесс" над военнослужащими Вооруженных сил Украины на оккупированных украинских территориях ничтожен, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Т.н. "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях ничтожен. Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников Украины", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.
Он подчеркнул, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими ВСУ.
"Согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов. Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать по отношению к ним насилие, запугивать или негуманно вести себя", - указал спикер МИД.
Как сообщалось, так называемый суд в Донецке
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