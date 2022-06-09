СМИ: С Путиным за границу ездит специальный охранник, который собирает его экскрименты

Российского президента Владимира Путина за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в туалетах в чемодан и забирает с собой в Россию.

Во всяком случае, об этом говорится в совместной публикации журналиста французского журнала Paris Match Режиса Жанте и расследователя российского "Проекта" Михаила Рубина

Журналисты получили доказательства работы "специального" сотрудника Федеральной службы охраны РФ в 2019 году от косвенных источников, когда Путин ездил с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Кроме того, в мае 2017 года этот же сотрудник сопровождал главу России в туалеты во время визита во Францию.

По данным журналистов, спецсотрудник собирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают потом в чемодане в Россию.

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Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы с стула российского президента и узнать состояние его здоровья.