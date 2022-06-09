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СМИ: С Путиным за границу ездит специальный охранник, который собирает его экскрименты

Общие новости
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(3 голосов)

Чтобы никто не узнал о состоянии здоровья диктатора

СМИ: С Путиным за границу ездит специальный охранник, который собирает его экскрименты

Новина українською

Российского президента Владимира Путина за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в туалетах в чемодан и забирает с собой в Россию.

Во всяком случае, об этом говорится в совместной публикации журналиста французского журнала Paris Match Режиса Жанте и расследователя российского "Проекта" Михаила Рубина

Журналисты получили доказательства работы "специального" сотрудника Федеральной службы охраны РФ в 2019 году от косвенных источников, когда Путин ездил с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Кроме того, в мае 2017 года этот же сотрудник сопровождал главу России в туалеты во время визита во Францию.

По данным журналистов, спецсотрудник собирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают потом в чемодане в Россию.

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Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы с стула российского президента и узнать состояние его здоровья.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (3)
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DesnaUA (Чернигов)
09.06.2022 в 23:32
А змивати не пробував?))) Хочу яке там,в кремлі напевно теж дерев'яне очко стоїть,як і кругом в лаптєстані)
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Antropofag (Misto Leva)
09.06.2022 в 22:56
Хуйло кончене обосране. Клоун за кілометровим столом.
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янковский ян (Запорожье)
09.06.2022 в 22:55
Вполне реально. И это хорошо. Что боится всего.
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