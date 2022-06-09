Глава УЗ: Россияне системно бьют по ж/д инфраструктуре - атаковали еще один вагоноремонтный завод
Россияне хотят сделать Украину не мобильной
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Россия стала систематически обстреливать вагоноремонтные заводы в Украине. После ДВРЗ атаковали еще одно предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Укрзализныци Александра Камышина в ходе телемарафона.
"На следующий день они (россияне - ред.) ударили по еще одному вагоноремонтному заводу нашему. Они бьют системно каждый день по нашей железнодорожной инфраструктуре", - заявил Камышин.
По его словам, сейчас это одна из главных стратегий противника. Россияне хотят сделать Украину не мобильной.
Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 5 июня,
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