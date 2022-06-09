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Глава УЗ: Россияне системно бьют по ж/д инфраструктуре - атаковали еще один вагоноремонтный завод

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Россияне хотят сделать Украину не мобильной

Глава УЗ: Россияне системно бьют по ж/д инфраструктуре - атаковали еще один вагоноремонтный завод

фото з відкритих джерел

Новина українською

Россия стала систематически обстреливать вагоноремонтные заводы в Украине. После ДВРЗ атаковали еще одно предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Укрзализныци Александра Камышина в ходе телемарафона.

"На следующий день они (россияне - ред.) ударили по еще одному вагоноремонтному заводу нашему. Они бьют системно каждый день по нашей железнодорожной инфраструктуре", - заявил Камышин.

По его словам, сейчас это одна из главных стратегий противника. Россияне хотят сделать Украину не мобильной.

Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 5 июня, войска РФ ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Оккупанты выпустили четыре ракеты.

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В статье: война с Россией
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