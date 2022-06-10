Скрипник возглавил Ворсклу, результативная ничья Украины U-21 с Францией. Главные новости за 9 июня 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 9 июня

Виктор Скрипник станет главным тренером "Ворсклы" с первого июля, информирует официальный сайт полтавского клуба. Стороны согласовали все детали будущей сделки, но сроки действия контракта экс-тренера "Зари" пока не уточняются. В "Ворскле" Скрипник заменит Юрия Максимова.

Украинская молодежка под руководством Руслана Ротаня провела свой предпоследний матч в отборочном групповом турнире к Евро-2023. Чтобы занять первое место и получить прямую путевку на Евро, нам нужно было обыгрывать Францию со счетом 6:0. В итоге в матче было забито именно шесть голов, но в равном количестве в каждые ворота (3:3). За Украину отметились Ванат и Бондаренко, еще один мяч – автогол. Украина займет второе место и позже узнает своего соперника в плей-офф.

Ряд украинских клубов выступают за проведение домашних матчей УПЛ в Польше, что позволило бы им использовать легионеров и базироваться вне Украины, но этот вариант устраивает не всех. Как информирует Профутбол Digital, четыре команды хотят играть только на территории Украины – "Рух", "Кривбасс", "Александрия" и "Колос". Остальные клубы готовы выступать и за рубежом, однако при полной компенсации расходов.

Вчера состоялись первые матчи третьего тура Лиги наций-2022. В группе А2 в лидерах остается сборная Португалии. Вчера команда Сантуша переиграла на своем поле Чехию (2:0). Во второй Испания взяла три очка на поле Швейцарии (1:0). С другими результатами дня вы можете ознакомиться в разделе Лиги наций .

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров пока не знает, останется ли он в клубе ОАЭ. По словам украинского тренера, контракт подписан по схеме 1+1 и у клуба есть опция автоматического продления контракта. «Руководство "Аль-Айна" обещало решить этот вопрос 15-20 июня, чтобы я понимал, где мне работать дальше", – сказал Ребров.

Сборная Эквадора будет отстранена от Чемпионата мира-2022, информирует Mundo Deportivo. Согласно расследованию ФИФА, один из игроков сборной Эквадора, Байрон Кастильо, использовал поддельные паспорт и свидетельство о рождении. Он родился не в 1998-м году в эквадорском городе Плайяс, а тремя годами ранее в колумбийском Тумако. Кастильо сыграл восемь матчей за Эквадор в отборе на ЧМ-2022, и если в каждом из них команде будет засчитано техническое поражение, путевка на Мундиаль достанется Чили.

"Ливерпуль" договорился об условиях личного контракта с нападающим "Бенфики" Дарвином Нуньесом, сообщает The Athletic. Переговоры с клубом пока продолжаются. "Бенфика" хочет получить за 22-летнего уругвайца в общей сложности около 100 миллионов евро – 80 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов в виде бонусов. В прошедшем сезоне Нуньес забил 34 гола в 41 матче.