Зеленский примет участие в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) в Мадриде.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает Politico.

По его словам, на саммите Альянса нужно принимать решение относительно Украины.

"Будет участие президента Зеленского тем или иным образом на нашем саммите в Мадриде", - сказал Джоанэ.

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По словам заместителя генсека, на саммите лидерам стран-членам НАТО придется рассмотреть множество вопросов.

"И я могу сказать с уверенностью и убеждением, что это на самом деле будет один из самых преобразующих саммитов в истории НАТО. Мы с нетерпением ждем очень важное десятилетие для нас. НАТО - это центральный элемент европейской безопасности", - подчеркнул Джоанэ.

Он отметил, что лидеры стран-членов Альянса примут решение о значительно более мощном присутствии на восточном фланге НАТО от Балтийского до Черного морей.

Также будет принята новая стратегическая концепция НАТО.

Отдельно будут рассматриваться вопросы расширения Альянса и политики "открытых дверей".

Джоанэ выразил надежду, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

Саммит глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО состоится в Испании 29-30 июня.