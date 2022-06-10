Встретили неприязненно. Мужчина с ВИЧ-положительным статусом пешком пришел из Мелитополя в Запорожье
Четыре дня пешком в Запорожье шел Алексей Пятков вместе с товарищем
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Четыре дня пешком в Запорожье шел Алексей Пятков вместе с товарищем, чтобы продолжить лечение. Друзья преодолели более 130 километров и блокпосты российских оккупантов.
С мужчиной пообщались корреспонденты
Алексей Пятков рассказал, что на вражеских блокпостах россияне пропустили его только потому, что у него ВИЧ-положительный статус:
- На каждом блокпоста проверяли, раздевали. Смотрели татуировки. А я раньше был осужден. У меня есть татуировка - герб Украины. Трудно было. Шли наугад. Не знали, дойдем ли. Единственное, что спасло, это то, что взяли документ. Я ВИЧ-положительный и мне нужно лекарство.
По словам Алексея, в Мелитополе сейчас очень сложная ситуация. У предпринимателей оккупанты отбирают бизнес, люди теряют возможность зарабатывать.
- Ситуация плохая. В Мелитополе работы нет. Я работал на частного предпринимателя. Сейчас у них отбирают все их предприятия или же российские военные предлагают отдавать 70% прибыли. Многие люди закрыли бизнес. Остались государственные предприятия.
Мужчина рассказывает, о том, что лекарства для ВИЧ-позитивных людей не будут поставляться, предупредили еще в начале войны. Однако, говорит мужчина, обходиться без лекарства больным нельзя:
- Когда война началась, лекарства оставалось еще на месяц. Но ведь не пить их нельзя. Ведь организм привыкает, появляется иммунитет, а когда я прекращаю пить лекарства, то начинаю болеть простудами и другим. На второй день оккупации у мелитопольских аптеках пустые полки были.
Во временно оккупированном Мелитополе у Алексея остались жена и дочь: "У жены есть инвалидность, ей трудно самостоятельно передвигаться. Она также ВИЧ-положительна. Дочери 6 лет, она здорова".
В Запорожье, рассказывает мужчина, их встретили неприязненно:
- Я ничего не хочу говорить обо всех, но тот полицейский, который встретился нам, сразу дал понять, что нас здесь не ждали. Позволили остаться в детском саду на сутки. Потом обратились за помощью в "Казак Палас". Там сказали, что приоритет у семей, детей и пенсионеров, места для нас нет. Три недели жили и ночевали в лесополосе.
Алексей Пятков отмечает, что заболевание не мешает ему быть полноценным членом общества, быть полезным и помогать родной стране:
"Мы не хотим работать на Россию. Если у меня ВИЧ, это ведь не значит, что я ничего не могу. Я сварщик, товарищ у меня токарь. Но почему-то на украинском блокпостах нам дали понять, что такие здесь не нужны".
Исполнительный директор благотворительной организации "100% жизни Запорожья" Сергей Старостенко рассказал, что Алексей обратился за помощью к их сети:
"Ему была оказана помощь в виде продуктовых наборов, также гигиенических наборов. Также его включили в программы соцсопровождения, чтобы человек продолжал без проблем свое лечение ".
Также, добавил Сергей Старостенко, мужчине предоставили консультации и контакты, за которыми можно обратиться и устроиться на проживание, в том числе бесплатно.
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