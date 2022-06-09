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9 июня на Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожены 28 единиц техники и склад с боеприпасами оккупантов

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Сводка за 9 июня по фронтам по Донбассе

9 июня на Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожены 28 единиц техники и склад с боеприпасами оккупантов

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По состоянию на 21:00, 9 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 7 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает пресс-центр ОС.

Российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них 49 жилых домов, профилакторий, несколько производственных предприятий, фермерское хозяйство и железнодорожную станцию. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица.

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За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 10 танков; 7 артиллерийских систем; 4 боевых бронированных машин; 3 специальных бронированных автомобиля; 4 единицы автомобильной техники; 1 склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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В статье: война с Россией
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