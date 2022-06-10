Россияне атаковали Днепропетровскую область. Пожар в Днепре с ударом не связан

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночь и утро 10 июня были напряженными. Российская армия обстреляла Криворожский район. Под огонь попали сразу три громады.

В Зеленодольской громаде есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской – никто не пострадал.

Под утро удар был нанесен по Днепровскому району. Предварительно обошлось без пострадавших.

При этом Резниченко уточнил, что сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан. Загорелось одно из предприятий города, огонь уже потушен спасателями.