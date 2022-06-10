Украинская авиация активно работает против россиян в Херсонской области – Генштаб
Воздушные силы ВСУ не дают врагу расслабиться
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за пятницу, 10 июня, сообщает, что украинская авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым складам россиян в районах пяти разных населенных пунктов Херсонской области.
Также указывается, что на Южнобужском направлении подразделения армии рф ведут оборону. В целях усиления группировки они произвели перемещение подразделений. Принимаются меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности, отмечается установление минных заграждений в районе населенного пункта Высокополье.
В последнее время Генштаб все чаще сообщает об ударах украинской авиации по врагу в Херсонской и Николаевской области, что может свидетельствовать о превосходстве ВСУ в воздухе на этом участке фронта.
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