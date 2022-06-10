  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская авиация активно работает против россиян в Херсонской области – Генштаб
В тренде

Украинская авиация активно работает против россиян в Херсонской области – Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

Воздушные силы ВСУ не дают врагу расслабиться

Украинская авиация активно работает против россиян в Херсонской области – Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за пятницу, 10 июня, сообщает, что украинская авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым складам россиян в районах пяти разных населенных пунктов Херсонской области.

Также указывается, что на Южнобужском направлении подразделения армии рф ведут оборону. В целях усиления группировки они произвели перемещение подразделений. Принимаются меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности, отмечается установление минных заграждений в районе населенного пункта Высокополье.

В последнее время Генштаб все чаще сообщает об ударах украинской авиации по врагу в Херсонской и Николаевской области, что может свидетельствовать о превосходстве ВСУ в воздухе на этом участке фронта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде