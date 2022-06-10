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Шевченко: Заголовки в газетах про Украину постепенно исчезают, поэтому очень важно говорить

Общие новости
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Важно понимать, что в стране очень тяжелое положение

Шевченко: Заголовки в газетах про Украину постепенно исчезают, поэтому очень важно говорить

Новина українською

Бывший игрок и наставник сборной Украины Андрей Шевченко считает, что нужно доносить информацию о войне за границей, чтобы наша страна продолжала получать поддержку.

"Сегодня обязательно нужен фандрайзинг, потому что прошло уже больше трех месяцев, и вы прекрасно понимаете, что эта волна начинает потихоньку уходить. Поэтому очень важно говорить, делать мероприятия, поддерживать постоянно в точке кипения, понимание, что война в Украине не закончилась, что в стране очень тяжелое положение, и люди должны обязательно помогать.

Заголовки в газетах про Украину постепенно исчезают, поэтому очень важно поддерживать эту линию, эту точку кипения и понимание того, что война продолжается. Нам нужна поддержка. Без нее будет очень тяжело", — сказал Шевченко.

Отметим, что побывал на благотворительном ужине-аукционе в Лондоне для сбора средств на восстановление Украины. По его словам, было собрано около миллиона долларов.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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Источник:
Сніданок 1+1

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