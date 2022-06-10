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Глава Луганской ОВА: Северодонецк держится, однако россияне уничтожают все на своем пути

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Глава Луганской ОВА: Северодонецк держится, однако россияне уничтожают все на своем пути

Рада

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В своем Telegram-канале сообщил об актуальной ситуации глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Также он подтвердил уничтожение базы вагнеровцев в Кадеевке.

"Северодонецк держится, однако россияне уничтожают все на своем пути. Они ничего не отстроили за восемь лет в Луганске, не пытаются даже восстановить воду или электричество в Попасной и Рубежном, только уничтожают. "русский мир" – это пустыня. Этой цели и пытается добиться враг. Кому мешал Ледовый дворец или цех производства аммиака на "Азоте" – одно из основных подразделений предприятия? Освободили тысячи людей от надежды на работу".

"Боевые действия в Северодонецке продолжаются. Как и в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин. Да, россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Ныркового и Николаевки. Украинские воины нанесли им огневое поражение – орки с потерями отошли. Правда, там разрушено еще девять домов. Отражен вражеский штурм и на северо-западной окраине Тошковки".

"Также зафиксированы разрушения 15 домов в Орехове, шестерых – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четырех – в Горном. Серьезные разрушения понес поселок Синецкий на окраине Северодонецка. В итоге, за минувшие сутки отбито семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10". Из Лисичанска эвакуировали 16 жителей, из которых трое – дети".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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