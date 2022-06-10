Кто сказал, что нельзя победить ядерную державу? Непонимание истории усложняет победу Украины – Снайдер

Американский историк Тимоти Снайдер, который является специалистом по истории Восточной Европы, исследователем национализма, тоталитаризма и холокоста, обратил внимание на то, что утверждение о невозможности победы над ядерным государством в контексте войны между Украиной и Россией является ложным и даже опасным для будущего.

"Говоря о российско-украинской войне, ряд комментаторов исходят из того, что ядерное государство не может проиграть войну. Это полная чушь и опасная чушь.

[Комментаторы] ритуально повторяют – Холодная война показала нам, что ядерные государства нельзя победить. В действительности Холодная война доказала обратное. Ядерные государства постоянно проигрывали войны.

Кто выиграл войну между Соединенными Штатами (с ядерным оружием) и Северным Вьетнамом? Северный Вьетнам, конечно. Кто выиграл войну между Советским Союзом (с ядерным оружием) и Афганистаном? Афганистан, конечно.

Похожая тема: Холодная война была периодом деколонизации, когда колониальные государства проигрывали решающие войны антиколониальным движениям или государствам. Россия сегодня действует как колониальное государство. Связаное обобщение: в последние десятилетия чаще всего меньшее государство побеждало большее на поле боя.

Ядерные державы проигрывают войны; большие страны часто проигрывают; и имперские силы будут унижены. Исторически говоря, победа украинцев над россией не будет странной", – написал Снайдер в своей соцсети.

При этом он подчеркнул, что непонимание новейшей истории усложняет победу Украины: "Когда мы выносим неправильные уроки из прошлого, мы даем оправдание для бездействия в настоящем. Если Украина проиграет эту войну, то не потому, что она должна была проиграть. Украинцы делают все, что могут, и история показывает, что у них есть шанс.

Если Украина проиграет эту войну, это может быть связано с тем, что другие использовали плохую историю, чтобы дать себе плохие причины тратить время в течение недель, которые определят следующие десятилетия".

В контексте утверждения Тимоти Снейдера нельзя не вспомнить свежие сентенции лидера страны-агрессора владимира путина, который давно корчит из себя великого знатока истории. Он, в частности, сравнил нынешнее нападение на Украину с войнами, которые вел российский царь Петр I, и заявил, что нынешняя миссия россиян – возвращать земли. То есть речь о денацификации или демилитаризации уже не идет.