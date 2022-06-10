Две страны против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Известно, какие именно

Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса страны-кандидата по вступлению в Европейский Союз. В то же время большинство стран ЕС выступают "за". Об этом пишет Bloomberg.

В случае с Амстердамом агентство ссылается на собственные источники, а в случае с Копенгагеном – на дипломатическую ноту. Датские дипломаты считают, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов демократии, верховенства права, прав человека и защиты меньшинств.

Нидерланды же убеждены, что Украина сейчас "в целом на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и созданию функционирующей рыночной экономики, или становлению конкурентоспособности на едином рынке.

В свою очередь, Германия заявила, что результатом может стать условный статус кандидата. Ожидается, что заключение будет принято 17 июня.