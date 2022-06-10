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Две страны против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Известно, какие именно

Общие новости
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Две страны против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Известно, какие именно

ESPN

Новина українською

Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса страны-кандидата по вступлению в Европейский Союз. В то же время большинство стран ЕС выступают "за". Об этом пишет Bloomberg.

В случае с Амстердамом агентство ссылается на собственные источники, а в случае с Копенгагеном – на дипломатическую ноту. Датские дипломаты считают, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов демократии, верховенства права, прав человека и защиты меньшинств.

Нидерланды же убеждены, что Украина сейчас "в целом на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и созданию функционирующей рыночной экономики, или становлению конкурентоспособности на едином рынке.

В свою очередь, Германия заявила, что результатом может стать условный статус кандидата. Ожидается, что заключение будет принято 17 июня.

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В статье: война с Россией Европейский союз
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Источник:
bloomberg.com

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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.06.2022 в 14:19
Навіть і не подумав про них ... А тут : вдруг аткуда нє вазьмісь , паєвілся ...
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Acsakal (Kharkiv)
10.06.2022 в 15:26
А чого ви так цьому дивуєтеся? Для цих країн демократія - це не порожній звук. Наприклад, Данія. Військова допомога Україні - будь-ласка. Але затуляння очей на корупцію та грубе порушення демократії і свободи слова в Україні - ні! А хто скажіть цій зеленій владі винний? Україні буде легше перемогти скажений мордор, ніж зеленському призначити голову САП, в обіцянках про що він розірвав на собі за останній рік не один десяток сорочок. А незаконне відключення з етеру 3-х патріотичних каналів? А невипускання Порошенка на форум, не зважаючи на дозвіл голови ВР - ви справді думаєте, що цивілізований світ цього не бачить? Ще ніякої перемоги немає, а зелені ВЖЕ повернулися до того, чим займалися попередні 3 роки - зведенням рахунків з політичними опонентами та грубим порушенням законів України, сподіваючись на те, що війна все спишить. А кому є найбільш вигідним відмова Україні в статусі кандидата в ЄС? - Правильно, ворогові! Тобто на кого знову відверто працює оточення преЗЕдента? Правильно, на того, на кого і попередні 3 роки. Вагнергейт нагадати?
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