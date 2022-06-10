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С бесконтактными взрывателями. Макрон может приехать в Киев и передать ВСУ еще несколько Caesar

Общие новости
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(2 голосов)

Сюрприз для орков

С бесконтактными взрывателями. Макрон может приехать в Киев и передать ВСУ еще несколько Caesar

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность визита в Украину. Как сообщает Europe 1, в ходе поездки он может объявить о дополнительных поставках самоходных гаубиц Caesar. Это будет первый визит Макрона в Киев с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Пока Франция предоставила 6 САУ Caesar, которые прибыли в Украину в конце апреля. По информации Europe 1, рассматривается поставка еще шести установок до конца месяца. Всего у французской армии было 76 САУ Caesar, следовательно, она отдаст ВСУ 16% от данного вооружения.

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Также Франция может передать Украине бесконтактные взрыватели, они используют радар для измерения расстояния до земли и детонируют на заданной высоте, вызывая "дождь" из шрапнели. Являются идеальными для уничтожения пехоты, особенно в окопах и идеально подходят при наступательных действиях.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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Источник:
europe1.fr

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.06.2022 в 14:16
Та невже гурман земноводних відходить від газпромівського дурману !?
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