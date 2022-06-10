Закрыли еще одну сотню танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 10 июня.

За четверг, 9 июня, Украинская Армия уничтожила 200 оккупантов, таким образом, ориентировочные потери личного состава армии рф в настоящее время составляют 31900 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1409 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,

артиллерийских систем – 712 (+1) ед,

РСЗО - 222 (+9) ед,

средства ПВО - 97 (+1) ед,

самолетов – 212 (+0) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17) ед,

специальная техника – 54 (+1).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Бахмутском направлениях.