Закрыли еще одну сотню танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Скоро закроем 32-ю тысячу оккупантов
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 10 июня.
За четверг, 9 июня, Украинская Армия уничтожила 200 оккупантов, таким образом, ориентировочные потери личного состава армии рф в настоящее время составляют 31900 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1409 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 712 (+1) ед,
- РСЗО - 222 (+9) ед,
- средства ПВО - 97 (+1) ед,
- самолетов – 212 (+0) ед,
- вертолетов – 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),
- крылатые ракеты – 125 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17) ед,
- специальная техника – 54 (+1).
Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Бахмутском направлениях.
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