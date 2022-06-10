Динамо U-16 - победитель турнира в Барселоне: героем стал сын Суркиса

Команда "Динамо" U-16 в Испании стала победителем турнира, а Вячеслав Суркис стал героем поединка.

Как известно, юноши киевского клуба в ближайшие две недели будут находиться в Барселоне, и поэтому приняли приглашение академии "Марсет" провести товарищеский матч.

Динамовцы стали участниками благотворительных турниров "Украина с нами", а в первый день между собой сыграли три команды – "Барселона", "Марсет" и "Динамо".

Согласно регламенту, за победу в каждом матче командам насчитывалось по три очка, а за ничью – 2 балла. После каждой игры, длившейся 40 минут без перерыва, независимо от ее результата, проводилась серия пенальти, успех в которой дарил еще одно очко. Для победы в турнире необходимо было набрать наибольшее количество баллов.

Первую игру юные динамовцы выиграли у "Марсета" со счетом 1:0 и по пенальти - 3:2. Поединок с "Барселоной" тоже завершился минимальной победой киевлян, но по регламенту на команды ожидала серия пенальти. В ней безусловным героем был именно вратарь. Вячеслав Суркис отразил два удара с 11-метров, один из которых исполнял сын Патрика Клюйверта.

Вячеслав поделился своей радостью в социальной сети Instagram, выложив фото с кубком и подписав словами: "Победа над "Барселоной" и новый трофей – это тебе, родная Украина!".