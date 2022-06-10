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После смертного приговора трем пленным иностранцам представитель ОП сравнил ЛНР и ДНР с ИГИЛ

Общие новости
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Подоляк на связи

После смертного приговора трем пленным иностранцам представитель ОП сравнил ЛНР и ДНР с ИГИЛ

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк опубликовал новый пост в своем Твиттере после того, как так называемый суд ДНР вынес смертный приговор трем иностранцам, воевавшим в рядах ВСУ.

"Видимо, вы слышали, как террористы ИГИЛ публично казнили людей. "Смертные приговоры" в "судах" несуществующих "ЛДНР" доказывают: нет разницы между ИГИЛ и "ЛДНР". Кроме одной: последних содержит россия за нефте/газовые средства некоторых стран. рф необходимо признать страной спонсором – терроризмом".

Напомним, речь идет о двух британцах – Шоне Пиннере и Эйдене Эслине, а также гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Все они подписали контракты с ВСУ до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

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В статье: ДНР и ЛНР война с Россией Михаил Подоляк
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
10.06.2022 в 11:23
Не дай Бог, щоб вони на це наважились. Мерзота - що влада, що бiльшисть людей. Для них закони не iснують. Орки!
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