После смертного приговора трем пленным иностранцам представитель ОП сравнил ЛНР и ДНР с ИГИЛ

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк опубликовал новый пост в своем Твиттере после того, как так называемый суд ДНР вынес смертный приговор трем иностранцам, воевавшим в рядах ВСУ.

ISIS terrorists publicly executed people. Today's "death sentences" in the "courts" of non-existent "LDNR" prove ISIS & "LDNR" have no difference. Except for 1 thing: the latter is sponsored by ???????? for oil/gas funds from some countries. ???????? must be recognized a sponsor of terrorism