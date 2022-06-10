После смертного приговора трем пленным иностранцам представитель ОП сравнил ЛНР и ДНР с ИГИЛ

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк опубликовал новый пост в своем Твиттере после того, как так называемый суд ДНР вынес смертный приговор трем иностранцам, воевавшим в рядах ВСУ.

"Видимо, вы слышали, как террористы ИГИЛ публично казнили людей. "Смертные приговоры" в "судах" несуществующих "ЛДНР" доказывают: нет разницы между ИГИЛ и "ЛДНР". Кроме одной: последних содержит россия за нефте/газовые средства некоторых стран. рф необходимо признать страной спонсором – терроризмом".

ISIS terrorists publicly executed people. Today's "death sentences" in the "courts" of non-existent "LDNR" prove ISIS & "LDNR" have no difference. Except for 1 thing: the latter is sponsored by ???????? for oil/gas funds from some countries. ???????? must be recognized a sponsor of terrorism — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 9, 2022

Напомним, речь идет о двух британцах – Шоне Пиннере и Эйдене Эслине, а также гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Все они подписали контракты с ВСУ до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.