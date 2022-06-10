Министр внутренних дел Украины не исключил повторного наступления россии на Киев

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский не исключает повторного наступления российских оккупантов на столицу, в регионе активно укрепляют оборону. Об этом стало известно из интервью главы МВД, которое он дал журналистам Agence France-Presse.

Читайте также Маляр: Угроза нового наступления на Киев будет всегда

"Угрозы нападения на Киев сегодня нет. Вблизи белорусской границы сосредоточения войск нет, но мы понимаем, что условно завтра возможны любые сценарии. Поэтому идет серьезная подготовка, подготовка линии обороны, подготовка войск, которые останутся в Киеве и по городу".