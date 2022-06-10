Министр внутренних дел Украины не исключил повторного наступления россии на Киев
Увы, это война
Photo – N. Anatskyi
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский не исключает повторного наступления российских оккупантов на столицу, в регионе активно укрепляют оборону. Об этом стало известно из интервью главы МВД, которое он дал журналистам Agence France-Presse.
"Угрозы нападения на Киев сегодня нет. Вблизи белорусской границы сосредоточения войск нет, но мы понимаем, что условно завтра возможны любые сценарии. Поэтому идет серьезная подготовка, подготовка линии обороны, подготовка войск, которые останутся в Киеве и по городу".
"Любое место в Украине может стать целью для ракетного обстрела, в том числе и Киев. Потенциальные цели включают киевский правительственный квартал и исторический центр".
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