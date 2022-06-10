Контрбатарейная дуэль ВСУ с россиянами плюс Цезари в работе – опубликованы два видео с фронта

Дрон засек работу САУ оккупантов, передал координаты нашей артиллерии, после чего площадь была накрыта сначала парой пристрелочных ударов, потом пакетом из РСЗО и в дальнейшем с корректировкой дополнительными артиллерийскими ударами. Некоторые из них – прямые попадания по артиллерийским установкам с детонацией БК.

Судя по координатам, указанным на видео, артиллерийская позиция находится в районе села Мирное (Херсонская область).

Также был опубликовал репортаж о работе французской САУ "Цезарь" на Донбассе. Показаны сенсорные экраны в кабине, в которые вбиваются координаты, отзывы украинских артиллеристов, процесс заряжания, наведения и стрельбы.

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На 02:45 один из артиллеристов показывает боевой снаряд, у которого есть два режима подрыва – при соприкосновении с землей, и в воздухе. О том, что к нам уже поставили такие снаряды, сообщения только появились.