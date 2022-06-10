Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги – россияне нацелили на Украину почти полсотни крылатых ракет
На выходных нам всем стоит быть аккуратными. Да и не только на выходных
ОК Юг
Оперативное командование "Юг" доложило текущую оперативную обстановку по своей зоне ответственности.
Корабельная группировка черноморского флота рашистов усилена еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет, орки продолжают держать блокаду северо-западной части Черного моря.
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Угроза ракетных ударов с моря остается высокой – 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1 большой десантный корабль.
Ранее ОК "Юг" сообщало, что на территории региона россияне укрепляются и минируют подступы к позициям, но у них нет ресурсов наступать. Обстановка остается стабильно напряженной.
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