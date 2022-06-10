Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги – россияне нацелили на Украину почти полсотни крылатых ракет

Оперативное командование "Юг" доложило текущую оперативную обстановку по своей зоне ответственности.

Корабельная группировка черноморского флота рашистов усилена еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет, орки продолжают держать блокаду северо-западной части Черного моря.

Угроза ракетных ударов с моря остается высокой – 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1 большой десантный корабль.

Ранее ОК "Юг" сообщало, что на территории региона россияне укрепляются и минируют подступы к позициям, но у них нет ресурсов наступать. Обстановка остается стабильно напряженной.