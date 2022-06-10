  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги – россияне нацелили на Украину почти полсотни крылатых ракет
В тренде

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги – россияне нацелили на Украину почти полсотни крылатых ракет

Общие новости
(3 голосов)

На выходных нам всем стоит быть аккуратными. Да и не только на выходных

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги – россияне нацелили на Украину почти полсотни крылатых ракет

ОК Юг

Новина українською

Оперативное командование "Юг" доложило текущую оперативную обстановку по своей зоне ответственности.

Корабельная группировка черноморского флота рашистов усилена еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет, орки продолжают держать блокаду северо-западной части Черного моря.

Читайте такжеЕсли что – спишут на несчастный случай. россия минирует Херсонщину боеприпасами 50-х годов 20-го века

Угроза ракетных ударов с моря остается высокой – 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1 большой десантный корабль.

Ранее ОК "Юг" сообщало, что на территории региона россияне укрепляются и минируют подступы к позициям, но у них нет ресурсов наступать. Обстановка остается стабильно напряженной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией ОК Юг
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде