российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают питаться… собаками
Поедание домашних животных стало трендом среди захватчиков
СБУ
российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают питаться собаками. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, перехваченные СБУ. На одной из записей орк жалуется жене:
"Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выбросили. Х*рня полная, как поросятам". Он добавляет, что их пайки идут "налево", и виноваты в этом перепродающие их командиры.
На второй записи другой орк просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам. "Собаку! Мяса охота же!" – отвечает российский оккупант.
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