российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают питаться собаками. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, перехваченные СБУ. На одной из записей орк жалуется жене:

"Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выбросили. Х*рня полная, как поросятам". Он добавляет, что их пайки идут "налево", и виноваты в этом перепродающие их командиры.

На второй записи другой орк просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам. "Собаку! Мяса охота же!" – отвечает российский оккупант.