Дания передала ВСУ ракеты Harpoon, также военную помощь Украине пообещала Финляндия

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Провел телефонный разговор с датским коллегой и другом Еппе Кофодом. Выразил благодарность Дании за поддержку Украины, в частности, за предоставление ракет Harpoon. Мы обсудили предстоящий саммит Европейского совета, на котором Украина рассчитывает получить заслуженный статус кандидата в членство в ЕС".

Spoke with my Danish counterpart and friend @JeppeKofod to thank Denmark for its support of Ukraine, including Harpoon missiles. We discussed the upcoming summit of the European Council where Ukraine expects to be granted the well-deserved EU candidate status. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2022

Кофод заявил, что Дания готова оказать мощную поддержку реконструкции и послевоенному восстановлению Украины. Также Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи. Соответствующее решение сегодня, 10 июня, одобрил президент страны Саули Ниинисте по предложению правительства. Информацию о содержании, способе доставки и графике оказания помощи в Хельсинки не раскрывают.