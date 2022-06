Дания передала ВСУ ракеты Harpoon, также военную помощь Украине пообещала Финляндия

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Spoke with my Danish counterpart and friend @JeppeKofod to thank Denmark for its support of Ukraine, including Harpoon missiles. We discussed the upcoming summit of the European Council where Ukraine expects to be granted the well-deserved EU candidate status.