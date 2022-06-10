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Дания передала ВСУ ракеты Harpoon, также военную помощь Украине пообещала Финляндия

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Дания передала ВСУ ракеты Harpoon, также военную помощь Украине пообещала Финляндия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Провел телефонный разговор с датским коллегой и другом Еппе Кофодом. Выразил благодарность Дании за поддержку Украины, в частности, за предоставление ракет Harpoon. Мы обсудили предстоящий саммит Европейского совета, на котором Украина рассчитывает получить заслуженный статус кандидата в членство в ЕС".

Кофод заявил, что Дания готова оказать мощную поддержку реконструкции и послевоенному восстановлению Украины. Также Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи. Соответствующее решение сегодня, 10 июня, одобрил президент страны Саули Ниинисте по предложению правительства. Информацию о содержании, способе доставки и графике оказания помощи в Хельсинки не раскрывают.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
defmin.fi

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