Орбан: Украина имеет право защищаться, даже если букмекеры "не дают больших шансов на победу"
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Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью местным СМИ. Его цитируют Telex и HGV.
"Украина имеет право защищаться. Если правительство решило бороться, то это нельзя ставить под сомнение, даже если букмекеры не дают больших шансов на победу. Проблема в том, что мы должны говорить голосом мира, финансировать мир, а не войну".
Венгерский премьер также заявил, что Европейский союз должен изменять свою стратегию, ведь если вслед за нефтью будут введены ограничения на газ, то "это будет иметь серьезные последствия". Также Орбан упомянул миллиардера Джорджа Сороса, которого он назвал "зачинщиком войны".
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