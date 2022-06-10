Оккупанты в Мариуполе сносят разрушенные дома и увозят завалы вместе с убитыми мариупольцами
Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых
t.me/mariupolrada
Почти под каждым разрушенным зданием в Мариуполе находится до 100 убитых, при этом в городе уничтожено 1300 многоэтажек.
Такую статистику приводит в телеграм-канале Мариупольский городской совет.
Отмечается, что снос домов производят без разбора завалов и тела погибших вывозят вместе с мусором на полигоны твердых бытовых отходов, в частности, на Левобережный полигон ТБО и полигон в Приморском районе.
"Сначала оккупанты привлекали к разбору завалов мариупольцев, но, как увидели реальное количество находящихся там тел, они сразу отстранили местное население. Завалы стали разбирать МЧС так называемой "ДНР". Сейчас они даже не пытаются доставать тела.
Просто сносят дома и увозят завалы вместе с убитыми мариупольцами. Потому что реальное количество тел под завалами разрушенных домов пугает.
Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых, а в Мариуполе уничтожили 1300 многоэтажных домов. Поэтому реальные цифры убитых в городе, к сожалению, могут оказаться намного выше, чем мы сообщали", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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