Второй корабль с украденным в Украине металлом из Мариуполя прибыл в Ростов
Оккупанты продолжают грабить украинскую землю
Азов
Второй корабль, загруженный украинским металлом из Мариуполя, прибыл в Ростов-на-Дону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Второе судно доставило металл из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно было нагружено листовым металлом. Днем ранее таможенники Ростова-на-Дону поместили металлопродукцию из первого судна, прибывшего из Мариуполя, на временное хранение в зону контроля", - говорится в сообщении.
Накануне в оккупированный Крым прибыл первый поезд с зерном, украденным из Мелитополя. Сейчас, как сообщают российские СМИ, власти оккупантов разрабатывают пути для вывоза семян подсолнечника.
Напомним: компания "Метинвест" ранее заявила, что российские оккупанты собираются украсть и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах "Азовсталь" и ММК им. Ильича, что является тяжким международным преступлением.
Позже ММК им. Ильича и "Азовсталь" обратились к Офису Генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по краже российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции.
В свою очередь, эксперты призывают власти максимально документировать все случаи, связанные с воровством украинской зерновой и металлургической продукции, чтобы привлечь ответственных в международные суды. Ведь эти две отрасли являются основными в украинском экспорте, и их состояние – это в буквальном смысле вопрос выживания украинской экономики.
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