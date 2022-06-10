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Россия планировала выдавать на Киевщине паспорта СССР - ФОТО

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Схрон с бланками выкрыла СБУ

Россия планировала выдавать на Киевщине паспорта СССР - ФОТО

СБУ

Новина українською

В Киевской области российские оккупанты планировали выдать жителям паспорта времен СССР.

Как сообщает Служба безопасности Украины, об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях захватчиков. Кроме того, это подтверждает поведение захватчиков на тех частях Украины, которые сейчас временно находятся под их оккупацией.

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"В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР - по крайней мере на первое время до выдачи документов РФ", - говорится в сообщении.

В частности, в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Во время его осмотра правоохранители изъяли сотни незаполненных советских паспортов.

"Примечательно, что эти бланки были именно украинского образца - от имени УССР. То есть все надписи на них выполнены не только на русском, но и на украинском языке. Причем подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все выявленные бланки были ввезены из РФ к началу полномасштабной агрессии против нашего государства", - отмечается в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности виновных лиц.

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В статье: война с Россией
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