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"Лавров - сука! Путин - х#йло!" - жители Еревана встретили главу МИД РФ акцией протеста - ВИДЕО

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В столице Армении в день визита главы МИД РФ прошла акция протеста

"Лавров - сука! Путин - х#йло!" - жители Еревана встретили главу МИД РФ акцией протеста - ВИДЕО

фото из свободных источников

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В четверг, 9 июня, на площади Франции в Ереване начался митинг оппозиционного движения.

Ранее в этот же день оппозиционные лидеры и поддерживающие их гражданe провели акцию перед зданием МИД Армении, где должна была состояться встреча глав внешнеполитических ведомств РА и РФ Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова. Об этом сообщает Новости-Армения.

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На видео, которые распространяют в соцсетях, слышно, как участники митинга скандируют "Путин - х**ло! Лавров - с*ка!".

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В статье: Владимир Путин Сергей Лавров война с Россией
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