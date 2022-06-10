"Лавров - сука! Путин - х#йло!" - жители Еревана встретили главу МИД РФ акцией протеста - ВИДЕО
В столице Армении в день визита главы МИД РФ прошла акция протеста
фото из свободных источников
В четверг, 9 июня, на площади Франции в Ереване начался митинг оппозиционного движения.
Ранее в этот же день оппозиционные лидеры и поддерживающие их гражданe провели акцию перед зданием МИД Армении, где должна была состояться встреча глав внешнеполитических ведомств РА и РФ Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова. Об этом сообщает Новости-Армения.
На видео, которые распространяют в соцсетях, слышно, как участники митинга скандируют "Путин - х**ло! Лавров - с*ка!".
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