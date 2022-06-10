Лавров: россия не будет отвечать на санкции Украины против путина

Глава МИД РФ прокомментировал введение Украиной санкций против Путина, более известного в мире как ху#ло, и российских топ-чиновников.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Не думаю, что это требует нашего ответа, "чем бы ребенок не радовался", - сказал российский министр.