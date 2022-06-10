Лавров: россия не будет отвечать на санкции Украины против путина
россия продолжает себе на уме
фото из свободных источников
Глава МИД РФ прокомментировал введение Украиной санкций против Путина, более известного в мире как ху#ло, и российских топ-чиновников.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Не думаю, что это требует нашего ответа, "чем бы ребенок не радовался", - сказал российский министр.
Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины
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