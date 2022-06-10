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Лавров: россия не будет отвечать на санкции Украины против путина

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россия продолжает себе на уме

Лавров: россия не будет отвечать на санкции Украины против путина

фото из свободных источников

Новина українською

Глава МИД РФ прокомментировал введение Украиной санкций против Путина, более известного в мире как ху#ло, и российских топ-чиновников.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Не думаю, что это требует нашего ответа, "чем бы ребенок не радовался", - сказал российский министр.

Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против руководства РФ, в частности против президента Владимира Путина и главы правительства РФ Михаила Мишустина.

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В статье: война с Россией
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