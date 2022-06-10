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Один из руководителей Нафтогаза в разгар войны купил себе Бентли за $500 тыс.

Общие новости
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(2 голосов)

Олег Диденко - советник главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко

Один из руководителей Нафтогаза в разгар войны купил себе Бентли за $500 тыс.

facebook.com/Kucherenko2020

Новина українською

Руководители "Нафтогаза" не стесняются тратить государственные деньги на собственные нужды и требовать увеличения ассигнований.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп Алексей Кучеренко.

"Дайте нам 8 млрд долларов по ленд-лизу – нам на "Бентли" за 500 тыс. долларов не хватает.

Я уже писал о 911 млн грн гонорара, который выплатили себе на 20 персон главы "Нафтогаза" за прошлый "доходный" год, после чего они шантажируют правительство и страну, требуя 266 млрд гривен из бюджета на этот год.

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Олег Диденко - советник главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Кошелек Юрия Юрьевича. В разгар войны покупает новый "Бентли" за 0.5 млн долларов, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил "Мерседес" "кубик" за 300 тыс долларов, оформил тогда на маму, видимо, еще был осторожным.

Сейчас в связи с "особым статусом" Юрия Юрьевича в государстве решил уже и не стесняться.

Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело, сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?!" – спрашивает Кучеренко.

Один из руководителей Нафтогаза в разгар войны купил себе Бентли за $500 тыс. - изображение 1Один из руководителей Нафтогаза в разгар войны купил себе Бентли за $500 тыс. - изображение 2Один из руководителей Нафтогаза в разгар войны купил себе Бентли за $500 тыс. - изображение 3
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В статье: война с Россией
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Комментарии (7)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
10.06.2022 в 21:16
Як би весь ленд-ліз не розікрали такими темпами
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+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
10.06.2022 в 21:00
машину и его на войну
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
10.06.2022 в 20:35
Органы могут намекнуть, что целесообразно отдать машину на нужды ВСУ. Думаю, что владелец не откажется и будет даже очень рад такому предложению.
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+1
0
5ata4ok (Харьков)
10.06.2022 в 19:56
мда... может пора отменять запрлаты всяким радныкам? да и вообще, как в такое время могут быть такие зарплаты у людей, которые их просто не зарабатывают?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.06.2022 в 20:04
даже не в такое время, а вообще! "Нафтогаз — найбільша державна компанія УкраїниМи виросли з Державного комітету нафти і газу та стали комерційною організацією, що діє в інтересах усього народу." (с) - с их сайта. "в інтересах усього народу" - подчеркнуть!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.06.2022 в 19:23
причёска - гриб!
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.06.2022 в 19:13
Тож без розмитнення! Саме час купувати ..щурі блт
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+1
0

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