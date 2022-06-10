Один из руководителей Нафтогаза в разгар войны купил себе Бентли за $500 тыс.
Олег Диденко - советник главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко
facebook.com/Kucherenko2020
Руководители "Нафтогаза" не стесняются тратить государственные деньги на собственные нужды и требовать увеличения ассигнований.
Об этом пишет в фейсбуке нардеп Алексей Кучеренко.
"Дайте нам 8 млрд долларов по ленд-лизу – нам на "Бентли" за 500 тыс. долларов не хватает.
Я уже писал о 911 млн грн гонорара, который выплатили себе на 20 персон главы "Нафтогаза" за прошлый "доходный" год, после чего они шантажируют правительство и страну, требуя 266 млрд гривен из бюджета на этот год.
Олег Диденко - советник главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.
Кошелек Юрия Юрьевича. В разгар войны покупает новый "Бентли" за 0.5 млн долларов, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил "Мерседес" "кубик" за 300 тыс долларов, оформил тогда на маму, видимо, еще был осторожным.
Сейчас в связи с "особым статусом" Юрия Юрьевича в государстве решил уже и не стесняться.
Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело, сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?!" – спрашивает Кучеренко.
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