Между Украиной и рф состоялся 11-й обмен пленными
Из российского плена удалось освободить главу Шевченковской ОТГ Николаевской области
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ ИРИНЫ ВЕРЕЩУК
10 июня между Украиной и страной-агрессором Россией состоялся одиннадцатый обмен пленными. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— Сегодня состоялся одиннадцатый обмен благодаря координационному штабу по работе с пленными, — сказал он.
По словам Кима, из российского плена удалось освободить главу Шевченковской ОТГ Олега Пилипенко.
— 2,5 месяца находился в плену наш глава ОТГ Олег Пилипенко, которого достали. Вели переговоры очень долго. Поэтому до этого момента не хотел, не мог об этом говорить. Но сейчас он уже здесь, потому его приветствуем. Все будет хорошо.
Напомним, что в конце мая министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что решение вопросов обмена пленных передали под юрисдикцию Главного управления разведки Минобороны и СБУ.
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