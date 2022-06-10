В центре Донецка возле "администрации" Пушилина прогремели взрывы
Главарь напрягся
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В центре оккупированного Донецка возле администрации лидера террористов "ДНР" Дениса Пушилина произошло несколько взрывов. Об этом сообщают российские информационные пропагандисты.
Российские пропагандисты сразу же успели обвинить в артиллерийском ударе ВСУ.
Впрочем, многие эксперты (как в Украине, так ив России) пишут, что это своеобразный намек Пушилину из Москвы.
Дело в том, что в последнее время в Донецке идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. Что естественно, не нравится местным террористам, из рук которых уплывает не только власть, но и финансовые потоки.
К примеру, по указу из Москвы Пушилин
Также в российских СМИ активно ходят слухи, что Москва недовольна главарями так называемых "ЛДНР" и в ближайшее время намерена их заменить на прямых ставленников Кремля.
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