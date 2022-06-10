В центре Донецка возле "администрации" Пушилина прогремели взрывы

В центре оккупированного Донецка возле администрации лидера террористов "ДНР" Дениса Пушилина произошло несколько взрывов. Об этом сообщают российские информационные пропагандисты.

Российские пропагандисты сразу же успели обвинить в артиллерийском ударе ВСУ.

Впрочем, многие эксперты (как в Украине, так ив России) пишут, что это своеобразный намек Пушилину из Москвы.

Дело в том, что в последнее время в Донецке идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. Что естественно, не нравится местным террористам, из рук которых уплывает не только власть, но и финансовые потоки.

К примеру, по указу из Москвы Пушилин отправил в отставку так называемое правительство ОРДО .

Также в российских СМИ активно ходят слухи, что Москва недовольна главарями так называемых "ЛДНР" и в ближайшее время намерена их заменить на прямых ставленников Кремля.