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россия сможет воевать нынешними темпами еще год - ГУР

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Ресурсов для войны у врага еще хватает

россия сможет воевать нынешними темпами еще год - ГУР

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экономические ресурсы России позволят ей продолжать войну против Украины нынешними темпами еще в течение года.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Представитель ГУР также отметил, что руководство Кремля может пытаться заморозить войну на некоторое время, чтобы убедить Запад в необходимости отмены санкции, но затем продолжит агрессию.

"Их цель - вся Украина и не только", - добавил Скибицкий.

Также в ГУР подтвердили, что Россия столкнулась с дефицитом высокоточных крылатых ракет, которые она использует для обстрелов Украины. Поэтому оккупанты начали использовать советские Х-22 производства 70-х годов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР МО Украины

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