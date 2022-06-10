россия сможет воевать нынешними темпами еще год - ГУР
Ресурсов для войны у врага еще хватает
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Экономические ресурсы России позволят ей продолжать войну против Украины нынешними темпами еще в течение года.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Представитель ГУР также отметил, что руководство Кремля может пытаться заморозить войну на некоторое время, чтобы убедить Запад в необходимости отмены санкции, но затем продолжит агрессию.
"Их цель - вся Украина и не только", - добавил Скибицкий.
Также в ГУР подтвердили, что Россия столкнулась с дефицитом высокоточных крылатых ракет, которые она использует для обстрелов Украины. Поэтому оккупанты начали использовать советские Х-22 производства 70-х годов.
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