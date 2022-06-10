Все ближе к Украине. В Польше подтвердили первый случай обезьяньей оспы
Инфекционное заболевание продолжает распространяться по планете
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 10 июня, в Польше подтвердили первый случай инфицирования обезьяньей оспой. Больной находится в лечебном заведении на изоляции.
Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в комментарии RMF24.
"У нас было около 10 предполагаемых случаев заболевания обезьяньей оспой, образцы исследуются. 10 июня - это день, когда у нас первый случай", - заявил министр.
Впрочем, глава Минздрава не сообщил никаких подробностей о пациенте и регионе, в котором он находится.
Обезьянья оспа - редкое вирусное заболевание. Обычно оно встречается в западной и центральной Африке. Случаи заражения вирусом оспы обезьян недавно были зарегистрированы в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и других странах.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы, поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения этой болезни как умеренный.
Популярное сейчас
- Масштаб - катастрофический. Французские СМИ показали массовое захоронение возле Мариуполя
- Украина - Армения: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- С бесконтактными взрывателями. Макрон может приехать в Киев и передать ВСУ еще несколько Caesar
- Friendly fire. Сообщается, что 5 июня в Запорожской области ВСУ сбили свой же Су-25
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО