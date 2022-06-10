Франция готова принять участие в операции по деблокаде украинских портов
Франция "находится в распоряжении сторон"
Париж заявил о готовности помочь Украине с деблокадой Одесского порта и может принять участие в операции, которая позволит судам заходить в порт несмотря на заминированное море, сообщает BFM TV.
"Мы находимся в распоряжении сторон, чтобы можно было организовать операцию по обеспечению доступа к порту Одессы в полной безопасности, то есть, чтобы можно было проводить суда, несмотря на то, что море заминировано", - заявил советник президента Макрона, имя которого издание не раскрывает.
Также советник отметил, что Франция желает победы Украине и восстановления территориальной целостности.
"Мы хотим, чтобы этот конфликт, эта война России против Украины закончилась как можно быстрее", - добавил советник.
Ранее, как сообщал The Times, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что говорил со своей британской коллегой Лиз Трасс
По данным CNN, США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.
В то же время, Турция и Россия обсудили разблокирование украинских портов для восстановления экспорта зерна, а глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности разблокировать экспорт в обмен на снятие санкций Запада.
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