  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Франция готова принять участие в операции по деблокаде украинских портов
В тренде

Франция готова принять участие в операции по деблокаде украинских портов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Франция "находится в распоряжении сторон"

Франция готова принять участие в операции по деблокаде украинских портов

Новина українською

Париж заявил о готовности помочь Украине с деблокадой Одесского порта и может принять участие в операции, которая позволит судам заходить в порт несмотря на заминированное море, сообщает BFM TV.

"Мы находимся в распоряжении сторон, чтобы можно было организовать операцию по обеспечению доступа к порту Одессы в полной безопасности, то есть, чтобы можно было проводить суда, несмотря на то, что море заминировано", - заявил советник президента Макрона, имя которого издание не раскрывает.

Также советник отметил, что Франция желает победы Украине и восстановления территориальной целостности.

"Мы хотим, чтобы этот конфликт, эта война России против Украины закончилась как можно быстрее", - добавил советник.

Ранее, как сообщал The Times, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что говорил со своей британской коллегой Лиз Трасс о создании "защитного коридора" из порта Одессы. В операции будет задействована коалиция желающих предоставить корабли для очистки порта.

По данным CNN, США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.

В то же время, Турция и Россия обсудили разблокирование украинских портов для восстановления экспорта зерна, а глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности разблокировать экспорт в обмен на снятие санкций Запада.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде