Франция готова принять участие в операции по деблокаде украинских портов

Париж заявил о готовности помочь Украине с деблокадой Одесского порта и может принять участие в операции, которая позволит судам заходить в порт несмотря на заминированное море, сообщает BFM TV.

"Мы находимся в распоряжении сторон, чтобы можно было организовать операцию по обеспечению доступа к порту Одессы в полной безопасности, то есть, чтобы можно было проводить суда, несмотря на то, что море заминировано", - заявил советник президента Макрона, имя которого издание не раскрывает.

Также советник отметил, что Франция желает победы Украине и восстановления территориальной целостности.

"Мы хотим, чтобы этот конфликт, эта война России против Украины закончилась как можно быстрее", - добавил советник.

Ранее, как сообщал The Times, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что говорил со своей британской коллегой Лиз Трасс о создании "защитного коридора" из порта Одессы . В операции будет задействована коалиция желающих предоставить корабли для очистки порта.

По данным CNN, США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.

В то же время, Турция и Россия обсудили разблокирование украинских портов для восстановления экспорта зерна, а глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности разблокировать экспорт в обмен на снятие санкций Запада.