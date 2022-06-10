В Нидерландах завершился суд по делу о катастрофе MH-17. Известно, когда вынесут приговор

Сегодня, 10 июня 2022 года, в Нидерландах завершилось судебное разбирательство в деле о катастрофе MH17 на Донбассе.

Об этом заявила Совместная следственная группа (JIT) по этому делу.

"Сегодня был последний день судебного разбирательства по MH17. Приговор должен быть вынесен в ноябре или декабре 2022 года", - говорится в сообщении.

На заседаниях 9 и 10 июня в суде выступала защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова, пытаясь представить аргументы стороны обвинения.

Пулатов в финальном слове (удаленно) продолжал отрицать свою вину и настаивал, что и после семи лет расследования "до сих пор до конца не понятно, что произошло".

Помимо Пулатова по делу MH17 проходят еще двое россиян Сергей Дубинский (начальник военной разведки) и Игорь Гиркин (бывший "министр обороны" так называемой "ДНР") и украинский боевик Леонид Харченко.

По данным обвинения, они ответственны за тайное применение ракетной установки "Бук".

Никто из обвиняемых на сегодня не задержан. Они проживают в России, которая отрицает свою причастность к катастрофе и не выдает своих граждан

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длится с марта 2020 года.

Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боевых действий на Донбассе. В небе над Донецкой областью был сбит самолет Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия). В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.