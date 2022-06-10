СМИ: Экс-генерала СБУ задержали в Сербии за попытку перевезти валюту и драгоценности
Андрей Наумов покинул Украину за несколько часов до первых ракетных ударов 24 февраля
УНИАН
В Сербии арестован бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов , который возглавлял главное управление внутренней безопасности Службы, а накануне полномасштабного вторжения России сбежал из Украины. Вместе с ним задержан гражданин Германии, вероятно, водитель.
Задержали беглого генерала 7 июня на границе между Сербией и Северной Македонией из- за попытки незаконной перевозки крупной суммы незадекларированной валюты и драгоценных камней . Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.
Источники, близкие к силовым структурам Сербии, сообщили, что задержали Наумова вместе с гражданином ФРГ, вероятно, водителем генерала, на пункте пропуска Прешево. Он пытался перевезти через границу крупную сумму незадекларированных наличных денег и драгоценностей. По данным наших источников, речь идет о не менее 600 тысяч евро, значительной сумме в долларах, изумрудах и бриллиантах . Точные суммы и количество драгоценных камней пока не разглашается из-за тайны следствия.
По предварительным данным, в настоящее время оба задержанных находятся в следственном изоляторе. Им инкриминируют "незаконное обращение ценных материальных активов". По сербскому законодательству ответственность за такое правонарушение составляет от 1 до 12 лет заключения. Суровость наказания зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов.
Официальную информацию о задержании гражданина Украины и обстоятельствах, при которых это задержание происходило, Сербия Украине до сих пор не предоставила. Да и Наумов, по данным источников, за консульской поддержкой в свое государство не обращался.
Будет ли Украина настаивать на экстрадиции беглого генерала также пока что неизвестно.
Напомним, Андрей Наумов с 2019 занимал должность начальника главного управления внутренней безопасности. В службу он пришел из Генпрокуратуры, где проработал 12 лет.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля выяснилось, что генерал Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину за считанные часы до первых ракетных ударов.
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