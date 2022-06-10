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"Из говна и палок". Оккупанты сделали редизайн стелы Маріуполь на въезде в город

Общие новости
(1 голосов)

В первую очередь оккупанты объявили войну всему украинскому

"Из говна и палок". Оккупанты сделали редизайн стелы Маріуполь на въезде в город

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Новина українською

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал "обновленную" оккупантами стелу на въезде в город, где россияне пытались заменить украинскую букву "i" на российскую - "и".

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"Мариуполь. Оккупанты закончили редизайн въездной стелы с надписью Мариуполь со стороны Донецка.

Как смогли – из говна и палок растащили и вонзили какую-то металлическую хрень, чтобы походило на российское "и". Ожидаемо. Какие дизайнеры такая и стелла", - написал Андрющенко.

Отметим, что после оккупации города оккупанты в первую очередь сменили дорожный знак "Маріуполь" на "Мариуполь" и начали изымать и даже сжигать украинскую литературу.

Захватчики также завезли в город российские учебники и в школах, которые возобновили работу, обучение ведется на российском языке.

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В статье: война с Россией Петр Андрющенко
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
10.06.2022 в 19:53
Андрющенко до сих пор зарплату получает вместе с городским головой, наверное...
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