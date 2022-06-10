"Из говна и палок". Оккупанты сделали редизайн стелы Маріуполь на въезде в город
В первую очередь оккупанты объявили войну всему украинскому
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Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал "обновленную" оккупантами стелу на въезде в город, где россияне пытались заменить украинскую букву "i" на российскую - "и".
"Мариуполь. Оккупанты закончили редизайн въездной стелы с надписью Мариуполь со стороны Донецка.
Как смогли – из говна и палок растащили и вонзили какую-то металлическую хрень, чтобы походило на российское "и". Ожидаемо. Какие дизайнеры такая и стелла", - написал Андрющенко.
Отметим, что после оккупации города оккупанты в первую очередь сменили дорожный знак "Маріуполь" на "Мариуполь" и начали изымать и даже сжигать украинскую литературу.
Захватчики также завезли в город российские учебники и в школах, которые возобновили работу, обучение ведется на российском языке.
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