Минобороны: Враг не оставляет попыток форсировать Северский Донец

Российские оккупанты по-прежнему стремятся форсировать Северский Донец. Они ищут слабые места в обороне украинские защитников, а также пытаются задавить артиллерию ВСУ в районе реки.

Такой информацией в эфире национального телемарафона 10 июня поделился спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"По состоянию на сегодняшний день они не оставляют попыток форсировать Северский Донец. Они ищут слабые места в нашей обороне, проходящей по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются подавить их", — сообщил Мотузяник.

Спикер Минобороны добавил, что форсирование реки — это опасная затея. Подразделения, которые идут в атаку, "достаточно открыты для поражения артиллерией".