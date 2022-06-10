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Минобороны: Враг не оставляет попыток форсировать Северский Донец

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Но форсирование реки — это опасная затея

Минобороны: Враг не оставляет попыток форсировать Северский Донец

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Российские оккупанты по-прежнему стремятся форсировать Северский Донец. Они ищут слабые места в обороне украинские защитников, а также пытаются задавить артиллерию ВСУ в районе реки.

Такой информацией в эфире национального телемарафона 10 июня поделился спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"По состоянию на сегодняшний день они не оставляют попыток форсировать Северский Донец. Они ищут слабые места в нашей обороне, проходящей по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются подавить их", — сообщил Мотузяник.

Спикер Минобороны добавил, что форсирование реки — это опасная затея. Подразделения, которые идут в атаку, "достаточно открыты для поражения артиллерией".

Напомним, что в конце мая россияне уже пытались перебраться через Северский Донец с помощью понтонных переправ. ВСУ разрушили эти планы и нанесли существенный ущерб противнику. Оккупанты тогда потеряли до 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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