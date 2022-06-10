Минобороны: Враг не оставляет попыток форсировать Северский Донец
Но форсирование реки — это опасная затея
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Российские оккупанты по-прежнему стремятся форсировать Северский Донец. Они ищут слабые места в обороне украинские защитников, а также пытаются задавить артиллерию ВСУ в районе реки.
Такой информацией в эфире национального телемарафона 10 июня поделился спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"По состоянию на сегодняшний день они не оставляют попыток форсировать Северский Донец. Они ищут слабые места в нашей обороне, проходящей по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются подавить их", — сообщил Мотузяник.
Спикер Минобороны добавил, что форсирование реки — это опасная затея. Подразделения, которые идут в атаку, "достаточно открыты для поражения артиллерией".
Напомним, что в конце мая россияне
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