В Беларуси школьников учат стрелять из лопат - ФОТО
Такие интересные учебно-выездные встречи
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В Гомельской области Беларуси школьников учили стрелять, используя вместо оружия лопаты, сообщает белорусское издание "Флагшток"
Как пишет издание, школы Гомельской области в соцсетях поделились ходом учебно-выездных встреч учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет, в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат.
На сайтах Симаницкой школы Лельчицкого района и Дамановичской школы Калинковичского района сборы назвали "военно-полевыми".
Если в одной из школ все ограничивалось окопами на территории школы, то школьникам из другой школы повезло больше - им устроили постановочную окопную перестрелку из лопат.
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