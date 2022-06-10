В Беларуси школьников учат стрелять из лопат - ФОТО

В Гомельской области Беларуси школьников учили стрелять, используя вместо оружия лопаты, сообщает белорусское издание "Флагшток"

Как пишет издание, школы Гомельской области в соцсетях поделились ходом учебно-выездных встреч учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет, в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат.

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На сайтах Симаницкой школы Лельчицкого района и Дамановичской школы Калинковичского района сборы назвали "военно-полевыми".

Если в одной из школ все ограничивалось окопами на территории школы, то школьникам из другой школы повезло больше - им устроили постановочную окопную перестрелку из лопат.